Україну обрали до складу Виконавчої ради ЮНЕСКО, а Росія вдруге не пройшла

Україна отримала найбільшу кількість голосів, а разом із нею до ради ЮНЕСКО пройшли Румунія та Молдова

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україну обрали до складу Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029 роки. Водночас Росія вже вдруге не пройшла, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Україна отримала найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатур – 137. За словами Сибіги, на три місця претендували чотири кандидати: Україна, Румунія, Молдова й Росія.

"Разом з нашими румунськими та молдовськими друзями ми були обрані, тоді як Росія не пройшла. Я вітаю наших колег по Одеському трикутнику: главу МЗС Молдови Міхая Попшоя та главу МЗС Румунії Оану Тойю. Росія не пройшла вдруге поспіль, попри величезні зусилля", – сказав міністр.

Він наголосив, що не прийняти Росію – це правильне рішення, адже агресору, який підриває всі норми міжнародного права, "не місце в таких важливих органах".

Сибіга зазначив, що рішення про прийняття України свідчить про високу довіру міжнародної спільноти й визнання активної ролі країни у зміцненні ЮНЕСКО, розвитку освіти, науки, культури та захисту культурної спадщини навіть в умовах повномасштабної війни.

За словами міністра, членство у Виконавчій раді ЮНЕСКО відкриває нові можливості для:

→ зміцнення міжнародної співпраці в галузі освіти й науки;

→ захисту культурної спадщини України, яка потерпає від російської агресії;

→ просування українських ініціатив на глобальному рівні.

Глава МЗС подякував державам-членам ЮНЕСКО за підтримку та надану довіру, а також зазначив, що тепер голос України "буде чути ще голосніше".