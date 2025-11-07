Україну обрали до складу Виконавчої ради ЮНЕСКО, а Росія вдруге не пройшла
Україну обрали до складу Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029 роки. Водночас Росія вже вдруге не пройшла, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Україна отримала найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатур – 137. За словами Сибіги, на три місця претендували чотири кандидати: Україна, Румунія, Молдова й Росія.
"Разом з нашими румунськими та молдовськими друзями ми були обрані, тоді як Росія не пройшла. Я вітаю наших колег по Одеському трикутнику: главу МЗС Молдови Міхая Попшоя та главу МЗС Румунії Оану Тойю. Росія не пройшла вдруге поспіль, попри величезні зусилля", – сказав міністр.
Він наголосив, що не прийняти Росію – це правильне рішення, адже агресору, який підриває всі норми міжнародного права, "не місце в таких важливих органах".
Сибіга зазначив, що рішення про прийняття України свідчить про високу довіру міжнародної спільноти й визнання активної ролі країни у зміцненні ЮНЕСКО, розвитку освіти, науки, культури та захисту культурної спадщини навіть в умовах повномасштабної війни.
За словами міністра, членство у Виконавчій раді ЮНЕСКО відкриває нові можливості для:
→ зміцнення міжнародної співпраці в галузі освіти й науки;
→ захисту культурної спадщини України, яка потерпає від російської агресії;
→ просування українських ініціатив на глобальному рівні.
Глава МЗС подякував державам-членам ЮНЕСКО за підтримку та надану довіру, а також зазначив, що тепер голос України "буде чути ще голосніше".
- У липні Держдеп підтвердив вихід США з ЮНЕСКО. У Вашингтоні заявили, що організація відійшла від основоположної місії.
