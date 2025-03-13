Трагедия в Одессе 2 мая 2014: ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации

Суд пришел к выводу, что первоочередным виновником трагических событий все же является Россия

Пожар в Доме профсоюзов (Фото: ресурсы пропагандистов)

Украина не сделала достаточно, чтобы предотвратить насилие в Одессе 2 мая 2014 года. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и обязал страну выплатить по 12 000-17 000 евро компенсации семьям погибших во время пожара в Доме профсоюзов.

Отмечается, что Украина нарушила вторую статью Конвенции по правам человека и виновата в бездействии.

"Хотя возможности украинской власти предотвратить насильственные столкновения, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года, несомненно, были ограничены из-за особенностей происхождения угрозы и ситуации с местной полицией в то время, ЕСПЧ не было доказано, что они сделали все, что можно было, чтобы предотвратить реальный и непосредственный риск для жизни", – сказано в документе.

Суд определил, что первоочередным виновником событий все же является Россия и ее деятельность по дестабилизации ситуации в Украине накануне так называемого референдума в Крыму и при поддержке сепаратистских образований на востоке Украины. Часто – скрытого характера.

Также ЕСПЧ подчеркнул, что впоследствии Украина не пыталась "добросовестно преследовать должностных лиц", действия которых привели к многочисленным жертвам. Часть из них вскоре после событий сбежала в Россию.

Учитывая это, ЕСПЧ обязал Украину выплатить по 15 000 евро компенсации родственникам каждого из погибших. Еще по 12 000 евро должны получить три истца, которым удалось выжить, но они получили серьезные ожоги.

17 000 евро компенсации суд присудил дочери Михаила Вячеславова, погибшего в Доме профсоюзов. Она пожаловалась, что ей долго и "без всяких оснований" отказывали выдать тело отца для погребения.

ДОПОЛНЕНО В 17:00. Министерство юстиции Украины отреагировало на решение ЕСПЧ, отмечается, что оно принято во внимание. После детального изучения и консультаций с соответствующими органами государственной власти будет предоставлен комплексный анализ выводов ЕСПЧ и план действий по выполнению решения.

В Минюсте подчеркнули, что Украина остается приверженной европейским ценностям и соблюдению прав человека и уважает роль ЕСПЧ.

"Трагедия в Одессе произошла спустя три месяца после Революции достоинства, когда страна все еще сохраняла в своих структурах институциональное наследие режима Януковича, особенно в системе правоохранительных органов. Выявленные ЕСПЧ недостатки в действиях милиции и пожарной службы демонстрируют системные проблемы, которые сформировались на протяжении многих лет предыдущей власти", – отметила украинская сторона.

Также Минюст обратил внимание на некоторые важные факты, установленные Судом:

→ признана значительная роль российской дезинформации и пропаганды в разжигании вражды перед трагическими событиями;

→ подтверждено, что ключевые чиновники, ответственные за ненадлежащие действия, впоследствии бежали в Россию и получили гражданство. Это свидетельствует об их предварительных связях;

→ Суд отметил отсутствие какой-либо предвзятости в расследовании в отношении жертв разных политических взглядов;

→ в решении учтена сложность ситуации для только что сформированного правительства Украины, которое получило в наследство силовые структуры со встроенными агентами влияния.

"Министерство юстиции Украины остается приверженным обеспечению справедливости для всех граждан Украины и соблюдению международных обязательств нашего государства", – подчеркнули в ведомстве.

Справка. 2 мая 2014 года в центре Одессы проходил Марш единства. Однако на Греческой площади произошла стычка участников марша с группой из примерно 300 пророссийских лиц, поддерживавших идею "федерализации Украины". После этого пророссийские лица начали гнать в сторону Куликового поля. Около 300 сторонников федерализации забаррикадировались в Доме профсоюзов. Обе стороны бросали друг в друга "коктейли Молотова", из-за чего внутри здания вспыхнул пожар. В результате погибли 42 местных пророссийских активиста (угорели или выбросились из окон).