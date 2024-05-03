Экс-командира "Беркута" Севастополя и сенатора РФ будут судить: грозит пожизненное – ГБР

В 2020 году, по данным следствия, он стал сенатором "законодательной власти" оккупированного Севастополя

Майдан (Фото: Facebook)

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира Севастопольского спецподразделения милиции Беркут, принимавшего участие в разгоне Майдана, а затем он помогал России захватывать Крым. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Сергее Колбине. По данным Государственного бюро расследований, ему грозит пожизненное заключение.

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В прокуратуре отметили, что обвиняемый в 2014 году активно противодействовал участникам Революции Достоинства, организовывал их убийства и покушения на жизнь.

В ГБР уточнили, что под его руководством подчиненные 18-20 февраля 2014 года применили табельное огнестрельное оружие, спецсредства и чрезмерное физическое насилие к активистам на Майдане.

После этого Колбин вместе с подчиненными вернулся в Севастополь с присвоенным оружием. В 2020 году, по данным следствия, он стал сенатором "законодательной власти" оккупированного города.

По данным правоохранителей, в сентябре 2022 года он организовывал псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, а также голосовал за присоединение "ЛНР" и "ДНР" к РФ.

Прокуроры добавили, что Колбина объявили в международный розыск: ему инкриминируют нарушение статьи о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В январе 2023 года коллегия судей ВАКС удовлетворила административные иски Министерства юстиции о конфискации имущества у трех крымских коллаборантов. Первый из них – бывший правоохранитель Сергей Колбин.

В феврале 2023 года Офис генпрокурора сообщил, что экс-командира спецроты киевского "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов Революции достоинства.

В марте бывшего заместителя командира крымского подразделения "Беркут" признали виновным по ряду статей и приговорили к 15 годам заключения. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительном органе, речь шла о Сергее Николаевиче Марченко.

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