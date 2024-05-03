Екскомандира "Беркута" Севастополя та сенатора РФ судитимуть: йому загрожує довічне – ДБР

У 2020 році, за даними слідства, він став сенатором "законодавчої влади" окупованого Севастополя

Майдан (Фото: Facebook)

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира Севастопольського спецпідрозділу міліції Беркут, який брав участь у розгоні Майдану, а потім допомагав Росії захоплювати Крим. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про Сергія Колбіна. За даними Державного бюро розслідувань, йому загрожує довічне ув’язнення.

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У прокуратурі зазначили, що обвинувачений у 2014 році активно протидіяв учасникам Революції Гідності, організовував їх вбивства та замахи на життя.

У ДБР уточнили, що під його керівництвом підлеглі 18−20 лютого 2014 року застосували табельну вогнепальну зброю, спецзасоби й надмірне фізичне насильство до активістів на Майдані.

Після цього Колбін разом з підлеглими повернувся до Севастополя з привласненою зброєю. У 2020 році, за даними слідства, він став сенатором "законодавчої влади" окупованого міста.

За даними правоохоронців, у вересні 2022 року він організовував псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Запорізької й Херсонської областей, а також голосував за приєднання "ЛНР" і "ДНР" до РФ.

Прокурори додали, що Колбіна оголосили у міжнародний розшук: йому інкримінують порушення статті про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

У січні 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила адміністративні позови Міністерства юстиції про конфіскацію майна у трьох кримських колаборантів. Перший з них – колишній правоохоронець Сергій Колбін.

У лютому 2023 року Офіс генпрокурора повідомив, що екскомандира спецроти київського "Беркута" судитимуть за масові розстріли активістів Революції гідності.

У березні колишнього заступника командира кримського підрозділу "Беркут" визнали винним за низкою статей і засудили до 15 років ув’язнення. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронному органі, йшлося про Сергія Миколайовича Марченка.

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