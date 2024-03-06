Справи Майдану. Ексзаступник командира кримського підрозділу "Беркут" сів на 15 років – ОГП
Майдан (Фото: скриншот з відео)

Колишнього заступника командира кримського підрозділу "Беркут" визнали винним за низкою статей та засудили до 15 років ув’язнення, повідомив пресцентр Офісу генерального прокурора. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронному органі, йдеться про Сергія Миколайовича Марченка.

За даними правоохоронців, його визнано винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів.

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних і правоохоронних органах строком на три роки. Також Марченка позбавлено спеціального звання – підполковника міліції.

Прокурори у суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Внаслідок дій Марченка, 20 потерпілих зазнали тілесних ушкоджень.

За даними ОГП, надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам Росії у проведенні підривної діяльності проти України.

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Сергій Марченкомайданберкутофіс генерального прокурора