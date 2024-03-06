Справи Майдану. Ексзаступник командира кримського підрозділу "Беркут" сів на 15 років – ОГП

За даними ОГП, чоловіка також позбавлено спеціального звання – підполковника міліції

Майдан (Фото: скриншот з відео)

Колишнього заступника командира кримського підрозділу "Беркут" визнали винним за низкою статей та засудили до 15 років ув’язнення, повідомив пресцентр Офісу генерального прокурора. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронному органі, йдеться про Сергія Миколайовича Марченка.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними правоохоронців, його визнано винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів.

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних і правоохоронних органах строком на три роки. Також Марченка позбавлено спеціального звання – підполковника міліції.

Прокурори у суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Внаслідок дій Марченка, 20 потерпілих зазнали тілесних ушкоджень.

За даними ОГП, надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам Росії у проведенні підривної діяльності проти України.

14 червня 2021 року двоє ексберкутівців отримали по три роки в'язниці за розгін Майдану 30 листопада 2013 року.

24 вересня колишньому командиру харківського "Беркута" повідомили про підозру в теракті, вбивствах і завданні тяжких тілесних ушкоджень учасникам Революції гідності.

У лютому 2023 року Офіс генпрокурора повідомив, що екскомандира спецроти київського "Беркута" судитимуть за масові розстріли активістів Революції гідності.

У листопаді 2023 року журналісти Слідство.Інфо повідомили, що з понад 300 українських суддів, причетних до утисків протестувальників, що брали участь у подіях Революції Гідності, 170 досі працюють у судах.

Дивіться також: Зеленський про Майдан і війну: Ми захистили гідність і не дозволимо відібрати нашу свободу