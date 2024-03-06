Майдан. Экс-заместитель командира крымского подразделения "Беркут" сел на 15 лет – ОГП

Майдан (Фото: скриншот видео)

Бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут" признан виновным по ряду статей и приговорен к 15 годам заключения, сообщил пресс-центр Офиса генерального прокурора. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительном органе, речь идет о Сергее Николаевиче Марченко.

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По данным правоохранителей, он признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов.

Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на три года. Также Марченко лишен специального звания – подполковника милиции.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный, превысив свои служебные полномочия, 10-11 декабря 2013 года участвовал в подавлении акций протеста, применяя насилие. В результате действий Марченко, 20 пострадавших подверглись мучениям, им причинены телесные повреждения.

По данным ОГП, в дальнейшем с марта 2014 года экс-правоохранитель, находясь на территории АР Крым, оказывал помощь представителям России в проведении подрывной деятельности против Украины.

14 июня 2021 двое бывших беркутовцев получили по три года тюрьмы за разгон Майдана 30 ноября 2013 года.

24 сентября бывшему командиру харьковского "Беркута" сообщили о подозрении в теракте, убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений участникам Революции достоинства.

В феврале 2023 года Офис генпрокурора сообщил, что экс-командира спецроты киевского "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов Революции достоинства.

В ноябре 2023 года журналисты Следствие.Инфо сообщили, что из более 300 украинских судей, причастных к притеснениям протестующих, участвовавших в событиях Революции Достоинства, 170 до сих пор работают в судах.

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