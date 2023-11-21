170 суддів, причетних до утисків учасників Майдану, досі при посадах – Слідство.Інфо

З понад 300 українських суддів, причетних до утисків протестувальників, що брали участь у подіях Революції Гідності, 170 досі працюють у судах. Про це повідомляють журналісти Слідства.Інфо з посиланням на дані проєкту "База суддів Майдану".

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Як з'ясували журналісти, лише 20 суддів з цих 300 звільнились за власним бажанням та 53 були звільнені за якісь порушення (необов'язково за справи Майдану. – Ред.). Ще 16 не здійснюють правосуддя, але отримують зарплатню. Крім того, 61 суддя зараз у відставці, яка передбачає довічне багатотисячне щомісячне утримування.

Більшість так званих "суддів Майдану" залишилися на своїх посадах. Попри негативні висновки від Громадської ради доброчесності, розслідування журналістів та увагу активістів, ці судді успішно пройшли всі перевірки й далі виносять рішення, ухвали, постанови, вироки.

При цьому, зазначає Слідство.Інфо, це дані за 2022 рік.

14 червня 2021 року двоє ексберкутівців отримали по три роки в'язниці за розгін Майдану 30 листопада 2013 року.

24 вересня колишньому командиру харківського "Беркута" повідомили про підозру в теракті, вбивствах і завданні тяжких тілесних ушкоджень учасникам Революції гідності.

У лютому 2023 року Офіс генпрокурора повідомив, що екскомандира спецроти київського "Беркута" судитимуть за масові розстріли активістів Революції гідності.

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