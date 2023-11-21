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170 судей, притеснявших участников Майдана, до сих пор при должностях – Следствие.Инфо

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 18:15
170 судей, притеснявших участников Майдана, до сих пор при должностях – Следствие.Инфо - Фото
Майдан (Скриншот по видео)

Из более 300 украинских судей, причастных к притеснениям протестующих, участвовавших в событиях Революции Достоинства, 170 работают в судах. Об этом сообщают журналисты Следствия.Инфо со ссылкой на данные проекта "База судей Майдана".

Как выяснили журналисты, только 20 судей из этих 300 уволились по собственному желанию и 53 были уволены за какие-то нарушения (необязательно за дела Майдана. – Ред.). Еще 16 не совершают правосудие, но получают зарплату. Кроме того, 61 судья сейчас в отставке, предусматривающей пожизненное многотысячное ежемесячное содержание.

Большинство так называемых "судей Майдана" остались на своих должностях. Несмотря на негативные выводы от Общественного совета добродетели, расследование журналистов и внимание активистов, эти судьи успешно прошли все проверки и выносят решения, постановления, постановления, приговоры.

При этом, отмечает Следствие.Инфо, это данные за 2022 год.

Смотрите также: Зеленский о Майдане и войне: Мы защитили достоинство и не позволим отобрать нашу свободу

Милана Головань
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