170 судей, притеснявших участников Майдана, до сих пор при должностях – Следствие.Инфо

Из более 300 украинских судей, причастных к притеснениям протестующих, участвовавших в событиях Революции Достоинства, 170 работают в судах. Об этом сообщают журналисты Следствия.Инфо со ссылкой на данные проекта "База судей Майдана".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как выяснили журналисты, только 20 судей из этих 300 уволились по собственному желанию и 53 были уволены за какие-то нарушения (необязательно за дела Майдана. – Ред.). Еще 16 не совершают правосудие, но получают зарплату. Кроме того, 61 судья сейчас в отставке, предусматривающей пожизненное многотысячное ежемесячное содержание.

Большинство так называемых "судей Майдана" остались на своих должностях. Несмотря на негативные выводы от Общественного совета добродетели, расследование журналистов и внимание активистов, эти судьи успешно прошли все проверки и выносят решения, постановления, постановления, приговоры.

При этом, отмечает Следствие.Инфо, это данные за 2022 год.

14 июня 2021 двое экс-беркутовцев получили по три года тюрьмы за разгон Майдана 30 ноября 2013 года.

24 сентября бывшему командиру харьковского "Беркута" сообщили о подозрении в теракте, убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений участникам Революции достоинства.

В феврале 2023 года Офис генпрокурора сообщил, что экс-командира спецроты киевского "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов Революции достоинства.

Смотрите также: Зеленский о Майдане и войне: Мы защитили достоинство и не позволим отобрать нашу свободу

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.