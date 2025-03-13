Трагедія в Одесі 2 травня 2014 року: ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити компенсації

Суд дійшов висновку, що першочерговим винуватцем трагічних подій все ж таки є Росія

Пожежа у Будинку профспілок (Фото: ресурси пропагандистів)

Україна не зробила достатньо, щоб запобігти насильству в Одесі 2 травня 2014 року. Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) та зобов'язав країну виплатити по 12 000-17 000 євро компенсації родинам загиблих під час пожежі у Будинку профспілок.

Зазначається, що Україна порушила другу статтю Конвенції з прав людини та винувата у бездіяльності.

"Хоча можливості української влади запобігти насильницьким сутичкам, які відбулися в Одесі 2 травня 2014 року, безсумнівно, були обмежені через особливості походження загрози та ситуації з місцевою поліцією в той час, ЄСПЛ не було доведено, що вони зробили все, що можна було, щоб запобігти реальному та безпосередньому ризику для життя людей", – йдеться в документі.

Суд визначив, що першочерговим винуватцем подій все ж таки є Росія та її діяльність з дестабілізації ситуації в Україні напередодні так званого референдуму в Криму та під час підтримки сепаратистських утворень на сході України. Часто – скритого характеру.

Також ЄСПЛ наголосив: згодом Україна не намагалася "добросовісно переслідувати посадовців", дії яких призвели до численних жертв. Частина з них невдовзі після подій втекла до Росії.

З огляду на це ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити по 15 000 євро компенсації родичам кожного із загиблих. Ще по 12 000 євро мають отримати троє позивачів, яким вдалося вижити, але вони отримали серйозні опіки.

17 000 євро компенсації суд присудив дочці Михайла В'ячеславова, який загинув у Будинку профспілок. Вона поскаржилася, що їй довго та "без жодних підстав" відмовляли видати батькове тіло для поховання.

Серед позивачів до Суду були родичі двох проукраїнських активістів, які загинули від вогнепальних поранень, учасники "антимайданівської" групи та родичі загиблих, а також троє людей, які вижили.

Довідка. 2 травня 2014 року в центрі Одеси проходив Марш єдності. Однак на Грецькій площі сталася сутичка учасників маршу з групою з приблизно 300 проросійських осіб, які підтримували ідею "федералізації України". Після цього проросійських осіб почали гнати в бік Куликового поля. Близько 300 прихильників федералізації забарикадувалися у Будинку профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну "коктейлі Молотова", через що всередині будівлі спалахнула пожежа. Внаслідок цього загинули 42 місцевих проросійських активісти (вчаділи або викинулися з вікон).



