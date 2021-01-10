Украину предупреждали о подготовке убийства Шеремета еще в 2012 году – экс-спецназовец

Украина получила информацию о подготовке убийства журналиста Павла Шеремета еще в 2012 году. Об этом в интервью Новой газете заявил экс-спецназовец Игорь Макар, опубликовавший запись разговора тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева о планировании убийства Шеремета.

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Макар заявляет, что он получил запись от анонимных источников в КГБ "тогда же, когда она была сделана, – в 2012 году": "Я не держал ее при себе... Я передал информацию американским дипломатам".

По его словам, в 2012 году Шеремет лишь собирался переехать в Украину: "Но я знаю, что информация была передана и в РФ, и в Украину, и даже в беларуский МИД. Кстати, тогда Вадим Зайцев и был снят с должности председателя КГБ".

Макар считает, что Шеремет был в опасности, поскольку занимался расследованием взрыва в минском метро в 2011 году и был раздражителем для диктаторского режима Лукашенко в Беларуси.

20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с журналистом Павлом Шереметом.

В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко.

4 января 2020 года была опубликована аудиозапись, где руководство силовиков Беларуси еще в 2012 году обсуждало подрыв Шеремета.

В МВД отреагировали, заявив, что в декабре 2020 года получили через разведку информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета.

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Владислав Сердюк

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