Укрэнерго: Более 500 населенных пунктов в девяти областях остались без света

Отключение электроэнергии (Фото: depositphotos)

9 июня из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично были обесточены 508 населенных пунктов в девяти областях. Кроме этого, зафиксирован рост потребления электроэнергии, сообщает Укрэнерго.

По данным энергетиков, по состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии был на 2,5% выше, чем 6 июня.

Причиной является рост энергопотребления в начале недели, а также облачная погода в нескольких регионах, что приводит к более низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций.

8 июня суточный максимум потребления был зафиксирован вечером, отметили энергетики.

"Он был на 3,5% выше, чем максимум в предыдущее воскресенье – 1 июня. Причина – жаркая погода, побудившая потребителей к использованию кондиционеров", – сообщили в Укрэнерго.

В то же время энергосистема страны восстанавливается после масштабных российских атак. На многих энергообъектах еще продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В Укрэнерго призвали украинцев экономно пользоваться электроэнергией и перенести использование мощных приборов на дневной период – с 10:00 до 18:00, когда система менее нагружена.