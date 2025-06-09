Укренерго: Понад 500 населених пунктів у дев’яти областях залишилися без світла

Відключення електроенергії (Фото: depositphotos)

9 червня через несприятливі погодні умови повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях. Окрім цього зафіксовано зростання споживання електроенергії, повідомляє Укренерго.

За даними енергетиків, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії був на 2,5% вищим, ніж 6 червня.

Причиною є зростання енергоспоживання на початку тижня, а також хмарна погода у кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Натомість 8 червня добовий максимум споживання був зафіксований увечері, зазначили енергетики.

"Він був на 3,5% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 1 червня. Причина – спекотна погода, що спонукала споживачів до використання кондиціонерів", – повідомили в Укренерго.

Водночас енергосистема країни продовжує відновлення після масштабних російських атак. На багатьох енергооб'єктах ще тривають аварійно-відновлювальні роботи.

В Укренерго закликали українців економно користуватися електроенергією та перенести використання потужних приладів на денний період – з 10:00 до 18:00, коли система менш навантажена.