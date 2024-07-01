Укрэнерго: Ситуация с электроснабжением улучшится в августе
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Ситуация с электроснабжением в Украине облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков атомных электростанций и изменения погодных условий. Об этом заявил глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в комментарии Украинской правде.

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"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет более умеренное потребление", – отметил он.

Укрэнерго рассчитывает, что в августе будет больше генерирующей способности благодаря окончанию ремонтов – и должно быть "чуть полегче", отметил Кудрицкий.

По его словам, на отключение света влияют регулярные российские обстрелы, жара и ограниченные возможности импорта электричества.

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Чиновник добавил: также продолжается летняя ремонтная кампания на "достаточно большом количестве электростанций" – она призвана для того, чтобы зимой у Украины было максимум возможной доступной мощности своих электростанций, в частности атомных.

Смягчение графиков обесточиваний в августе ожидают и в Государственной инспекции по энергетическому надзору.

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