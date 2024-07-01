Укренерго: Ситуація з електропостачанням покращиться у серпні

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Ситуація з електропостачанням в Україні полегшиться у серпні – після планових ремонтів енергоблоків атомних електростанцій та зміни погодних умов. Про це заявив голова правління національної енергокомпанії "Укренерго" Володимир Кудрицький у коментарі Українській правді.

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"У серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання", – зазначив він.

Укренерго розраховує, що у серпні буде більше генерувальної спроможності завдяки закінченню ремонтів – і має бути "трішки легше", зазначив Кудрицький.

За його словами, наразі на відключення світла впливають регулярні російські обстріли, спека й обмежені можливості імпорту електрики.

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Посадовець додав: також триває літня ремонтна кампанія на "досить великій кількості електростанцій" – вона покликана для того, щоб взимку Україна мала максимум можливої доступної потужності своїх електростанцій, зокрема атомних.

Пом'якшення графіків знеструмлень у серпні очікують і в Державній інспекції з енергетичного нагляду.

Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня 2024 року в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

У ніч проти 22 червня Росія здійснила чергову, уже восьму масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру України.

2 липня обленерго будуть одночасно упродовж всієї доби пускати в дію три черги відключень із шести.

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