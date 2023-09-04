Резников: Мы наладили собственное производство оружия. Там САУ, снаряды и мины — список
Укроборонпром занимается налаживанием украинского производства вооружений и боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью Укринформу.
По его словам УОП под руководством Министерства стратегической промышленности "серьезно" взялся за налаживание украинской оборонки — речь идет о производстве боеприпасов разных калибров, от минометных до артиллерийских.
Он отметил, что в Украине уже производят снаряды для танков калибра 125 мм, которые ранее не выпускались.
"Это надо еще разработать, чтобы оно не в руках взорвалось, а на поле боя. Испытания прошли, это высокотехнологичные вещи. И мы уже заключили контракты, теперь их задача — наращивать объемы", — сказал Резников.
Глава ведомства добавил, что в Украине производят мины, снаряды разных калибров, в том числе и 155 мм.
"Мы наконец имеем собственную украинскую артиллерию 155 мм — "Богдану", и мы заключили контракт и будем в дальнейшем заключать. То есть мы взрослеем, по крайней мере хотя бы в ВПК. Я не говорю о Силах обороны — они уже взрослые, лучшая армия мира, я считаю", — резюмировал он.
- 8 июня Резников заявил, что у Украины есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более тысячи километров.
- В конце июня Украина создала АО "Украинская оборонная промышленность" вместо концерна "Укроборонпром".
- В июле министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что у Украины есть амбиции стать крупнейшим производителем оружия в Европе.
Читайте также: Rheinmetall не будет ждать конца войны: завод в Украине откроют уже к середине осени
Комментарии