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Резников: Мы наладили собственное производство оружия. Там САУ, снаряды и мины — список

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 13:28
Резников: Мы наладили собственное производство оружия. Там САУ, снаряды и мины — список - Фото
Алексей Резников (Фото: ОП)

Укроборонпром занимается налаживанием украинского производства вооружений и боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью Укринформу.

По его словам УОП под руководством Министерства стратегической промышленности "серьезно" взялся за налаживание украинской оборонки — речь идет о производстве боеприпасов разных калибров, от минометных до артиллерийских. 

Он отметил, что в Украине уже производят снаряды для танков калибра 125 мм, которые ранее не выпускались. 

"Это надо еще разработать, чтобы оно не в руках взорвалось, а на поле боя. Испытания прошли, это высокотехнологичные вещи. И мы уже заключили контракты, теперь их задача — наращивать объемы", — сказал Резников.

Глава ведомства добавил, что в Украине производят мины, снаряды разных калибров, в том числе и 155 мм. 

"Мы наконец имеем собственную украинскую артиллерию 155 мм — "Богдану", и мы заключили контракт и будем в дальнейшем заключать. То есть мы взрослеем, по крайней мере хотя бы в ВПК. Я не говорю о Силах обороны — они уже взрослые, лучшая армия мира, я считаю", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко
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