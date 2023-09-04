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Резніков: Укроборонпром налагодив власне виробництво зброї. Там САУ, снаряди та міни — повний список

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 13:28
Резніков: Укроборонпром налагодив власне виробництво зброї. Там САУ, снаряди та міни — повний список - Фото
Олексій Резніков (Фото: ОП)

Укроборонпром займається налагодженням українського виробництва озброєнь та боєприпасів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, УОП під керівництвом Міністерства стратегічної промисловості "серйозно" взявся за налагодження української оборонки — йдеться про виробництво боєприпасів різних калібрів, від мінометних до артилерійських.

Він зазначив, що в Україні вже виробляють танкові снаряди калібру 125 мм, які раніше не випускалися.

"Це треба ще розробити, щоб воно не в руках вибухнуло, а на полі бою. Випробування пройшли, це високотехнологічні речі. І ми вже уклали контракти, тепер їхнє завдання — нарощувати обсяги", — сказав Резніков.

Глава відомства додав, що в Україні виробляють міни, снаряди різних калібрів, зокрема 155 мм.

"Ми нарешті маємо власну українську артилерію 155 мм — "Богдану", і ми уклали контракт і надалі укладатимемо. Тобто ми дорослішаємо, принаймні хоча б у ВПК. Я не говорю про Сили оборони — вони вже дорослі, найкраща армія світу, я вважаю", — резюмував він.

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Дмитро Гриниченко
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