"Умеете то, что не умеет никто". Резников: В Британии хотят учиться у украинского спецназа
Министр обороны Алексей Резников заявил, что британские военные хотят учиться у украинских воинов Сил специальных операций. Об этом он заявил в честь Дня ССО.
По его словам, Великобритания является главной страной в поддержке украинского спецназа.
"Британские инструкторы говорят: После победы Украины мы от ваших инструкторов будем брать науку, ведь то, что уже умеют ваши ребята, в мире не умеет никто. А мы с вами реально знаем, как бить россиян", — сказал Резников.
Он отметил, что НАТО создавалось 74 года назад, чтобы сдерживать СССР.
"И сегодня в НАТО уже начали осознавать, что Украина — единственная страна в мире — не государство-член Альянса, имеющая реальный боевой опыт против россиян", — заявил глава ведомства.
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