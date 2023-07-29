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"Умеете то, что не умеет никто". Резников: В Британии хотят учиться у украинского спецназа

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 10:34
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что британские военные хотят учиться у украинских воинов Сил специальных операций. Об этом он заявил в честь Дня ССО.

По его словам, Великобритания является главной страной в поддержке украинского спецназа. 

"Британские инструкторы говорят: После победы Украины мы от ваших инструкторов будем брать науку, ведь то, что уже умеют ваши ребята, в мире не умеет никто. А мы с вами реально знаем, как бить россиян", — сказал Резников.

Он отметил, что НАТО создавалось 74 года назад, чтобы сдерживать СССР. 

"И сегодня в НАТО уже начали осознавать, что Украина — единственная страна в мире — не государство-член Альянса, имеющая реальный боевой опыт против россиян", — заявил глава ведомства.

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Дмитрий Гриниченко
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