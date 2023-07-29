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"Вмієте те, чого ніхто не вміє". Резніков: У Британії хочуть вчитися в українських спецпризначенців

Этот материал также доступен на русском
29.07.2023, 10:34
Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що британські військові хочуть навчатися в українських воїнів Сил спеціальних операцій. Про це він заявив на честь Дня ССО.

За його словами, Велика Британія є головною країною у підтримці українських спецпризначенців. 

"Британські інструктори кажуть: Після перемоги України ми від ваших інструкторів братимемо науку, адже те, що вже вміють ваші хлопці, у світі не вміє ніхто. А ми з вами реально знаємо, як бити росіян", — сказав Резніков.

Він зазначив, що НАТО створювалося 74 роки тому, щоб стримувати СРСР.

"І сьогодні в НАТО вже почали усвідомлювати, що Україна — єдина країна у світі — не держава-член Альянсу, яка має реальний бойовий досвід проти росіян", — заявив глава відомства.

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Дмитро Гриниченко
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