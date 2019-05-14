Умер бывший министр культуры и советник троих президентов Украины

Юрий Богуцкий (фото - LIGA.net)

На 67-м году жизни умер бывший министр культуры Украины Юрий Богуцкий. Соболезнования семье в связи с кончиной политика выразил действующий президент Петр Порошенко.

"Мы потеряли государственного деятеля, который много сделал для развития национальной культуры, поддержки людей искусства", - сказано в сообщении, опубликованной пресс-службой президента.

Реклама

Богуцкий был министром культуры и искусств в 1999-м, с 2001 по 2005, министром культуры и туризма - с 2006 по 2007-й.

Был помощником президента Леонида Кравчука. В 2010 стал советником беглого экс-диктатора Виктора Януковича. С 2014 до смерти был советником действующего президента.

9 апреля во Львове умер народный артист Украины Петр Бенюк.

Читайте также: Умер Крылатов - автор "Прекрасного далека" и колыбельной Умки