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14.05.2019, 13:27

Умер бывший министр культуры и советник троих президентов Украины

Умер бывший министр культуры и советник троих президентов Украины - Фото
Юрий Богуцкий (фото - LIGA.net)

Богуцкий был в политике с 1991-го. Был министром культуры, а также советником и помощником троих президентов

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На 67-м году жизни умер бывший министр культуры Украины Юрий Богуцкий. Соболезнования семье в связи с кончиной политика выразил действующий президент Петр Порошенко.

"Мы потеряли государственного деятеля, который много сделал для развития национальной культуры, поддержки людей искусства", - сказано в сообщении, опубликованной пресс-службой президента.

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Богуцкий был министром культуры и искусств в 1999-м, с 2001 по 2005, министром культуры и туризма - с 2006 по 2007-й.

Был помощником президента Леонида Кравчука. В 2010 стал советником беглого экс-диктатора Виктора Януковича. С 2014 до смерти был советником действующего президента.

9 апреля во Львове умер народный артист Украины Петр Бенюк. 

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Теги: юрий богуцкий
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