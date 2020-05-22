Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Умер бывший премьер Крыма Матвиенко – депутат

Умер бывший премьер Крыма Матвиенко – депутат - Фото
Анатолий Матвиенко (скриншот видео 112 Украина)
22.05.2020, 10:34

Экс-премьер Крыма и нардеп шести созывов Анатолий Матвиенко умер в возрасте 67 лет

Умер Анатолий Матвиенко, бывший премьер АР Крым и нардеп восьмого созыва от Блока Петра Порошенко. Об этом сообщил в Facebook депутат фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Причины смерти политика не уточняются.

Анатолию Матвиенко было 67 лет. С июня 1996-го по май 1998-го возглавлял Винницкую облгосадминистрацию. С марта по сентябрь 2005 года был главой Совета министров Автономной Республики Крым.

Матвиенко – нардеп шести созывов. В Верховной Раде представлял Коммунистическую партию (1990 – 1994), Народно-демократическую (1998 – 2002), Собор в Блоке Юлии Тимошенко (2002 – 2005), Собор в блоке Наша Украина (2006 – 2007, 2007 – 2012) и Блок Петра Порошенко (2014 – 2019).

Смотрите также: На Закарпатье нардепу во двор бросили коктейль Молотова

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
АР Крым нардеп Анатолий Матвиенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 