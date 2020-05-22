Умер бывший премьер Крыма Матвиенко – депутат

Анатолий Матвиенко (скриншот видео 112 Украина)

Умер Анатолий Матвиенко, бывший премьер АР Крым и нардеп восьмого созыва от Блока Петра Порошенко. Об этом сообщил в Facebook депутат фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий.

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Причины смерти политика не уточняются.

Анатолию Матвиенко было 67 лет. С июня 1996-го по май 1998-го возглавлял Винницкую облгосадминистрацию. С марта по сентябрь 2005 года был главой Совета министров Автономной Республики Крым.

Матвиенко – нардеп шести созывов. В Верховной Раде представлял Коммунистическую партию (1990 – 1994), Народно-демократическую (1998 – 2002), Собор в Блоке Юлии Тимошенко (2002 – 2005), Собор в блоке Наша Украина (2006 – 2007, 2007 – 2012) и Блок Петра Порошенко (2014 – 2019).

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