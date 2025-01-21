Умеров: Между бригадами ВСУ будет ежемесячно распределяться 2,5 млрд грн на дроны

Министр отметил, что в декабре Минобороны передало 2,1 млрд грн непосредственно боевым подразделениям ВСУ для закупки беспилотников

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Ежемесячно между бригадами Вооруженных Сил Украины будет распределяться 2,5 млрд грн на закупку беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, командиры подразделений смогут использовать эти средства на приобретение именно тех дронов, которые наиболее эффективны для выполнения задач на фронте.

Умеров отметил, что в декабре Минобороны передало 2,1 млрд грн непосредственно боевым подразделениям ВСУ для закупки беспилотников.

"Это позволило быстро обеспечить потребности наших бригад и усилить диверсификацию централизованного управления", – заявил глава ведомства.