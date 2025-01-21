Умєров: Між бригадами ЗСУ щомісяця розподілятиметься 2,5 млрд грн на дрони

Міністр зазначив, що у грудні Міноборони передало 2,1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Щомісяця між бригадами Збройних Сил України розподілятиметься 2,5 млрд грн на закупівлю безпілотників. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті.

Умєров зазначив, що у грудні Міноборони передало 2,1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників.

"Це дало можливість швидко забезпечити потреби наших бригад і посилити диверсифікацію централізованого управління", – заявив глава відомства.