Умеров надеется на согласование к концу дня позиции, которая приблизит к миру

Секретарь СНБО назвал переговоры Украины и США конструктивными и продуктивными, надеется на достижение соглашения

Рустем Умеров (Фото: x.com/rustem_umerov)

В переговорах между Украиной и США за последние два дня достигнут прогресс. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров высказал надежду достичь до конца суток 15 декабря реальных результатов.

"Надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру", – сообщил он.

Умеров назвал диалог между сторонами конструктивными и продуктивными, но отметил, что в информпространстве "много шума и анонимных спекуляций". Он призвал общество не поддаваться на слухи и провокации.

По словам секретаря СНБО, американская команда во главе со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и бизнесменом и зятем президента США Джаредом Кушнером работает "чрезвычайно конструктивно", чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению.

"Украинская команда чрезвычайно благодарна президенту Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают", – подчеркнул Умеров.

ОБНОВЛЕНО в 17:40. В пресс-службе Умерова уточнили, что никакого соглашения до конца дня не ожидается. Секретарь СНБО имел в виду, что стороны до конца дня согласуют, наконец, позиции.

Заявление Рустема Умерова (скриншот)