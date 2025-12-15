Умєров сподівається на погодження до кінця дня позиції, яка наблизить до миру

Рустем Умеров (Фото: x.com/rustem_umerov)

У переговорах між Україною і США за останні два дні досягнуто прогресу. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров висловив сподівання досягнути до кінця доби 15 грудня реальних результатів.

"Сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру", – повідомив він.

Умєров назвав діалог між сторонами конструктивними й продуктивними, але зазначив, що в інформпросторі "багато галасу й анонімних спекуляцій". Він закликав суспільство не піддаватися на чутки та провокації.

За словами секретаря РНБО, американська команда на чолі зі спецпредставником Стівом Віткоффом та бізнесменом і зятем президента США Джаредом Кушнером працює "надзвичайно конструктивно", щоб допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди.

"Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", – підкреслив Умєров.

ОНОВЛЕНО о 17:40. У пресслужбі Умєрова уточнили, що жодної угоди до кінця дня не очікується. Секретар РНБО мав на увазі, що сторони до кінця дня узгодять нарешті позиції.

Заява Рустема Умєрова (скриншот)