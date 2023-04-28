Уничтожена система ПВО россиян "Тор" и беспилотник Zala на Таврическом направлении
На Таврическом направлении воины Вооруженных Сил Украины уничтожили 13 единиц военной техники оккупантов, в том числе автономный самоходный зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1" и разведывательный беспилотник "Zala". Об этом в Telegram заявил командующий группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
Вместе с ЗРК "Тор" и беспилотником "ZALA", за последние сутки Силы обороны уничтожили еще 11 единиц военной техники оккупантов, в частности:
— 3 пушки 2С5 "Гиацинт-С";
— РСЗО БМ-21 "Град";
— БПЛА "Supercam-S350";
Также была уничтожена автомобильная техника захватчиков и два склада их боеприпасов.
Потери врага убитыми и ранеными в этом направлении составили больше роты в сутки, добавил генерал.
ЗРК ТОР-М1 предназначен для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых дивизий во всех видах боевых действий и районах сосредоточения. Характеристики этого ЗРК позволяют уничтожать почти все виды воздушных целей, кроме баллистических. Может одновременно отслеживать 48 целей на расстоянии до 27 км. Зона уничтожения цели по высоте – 6 км, по дальности – 12 км.
- 3 марта 2023 г. военные нацгвардии уничтожили ЗРК ТОР-М1 на одном из направлений.
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