Уничтожена система ПВО россиян "Тор" и беспилотник Zala на Таврическом направлении

На Таврическом направлении воины Вооруженных Сил Украины уничтожили 13 единиц военной техники оккупантов, в том числе автономный самоходный зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1" и разведывательный беспилотник "Zala". Об этом в Telegram заявил командующий группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

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Вместе с ЗРК "Тор" и беспилотником "ZALA", за последние сутки Силы обороны уничтожили еще 11 единиц военной техники оккупантов, в частности:

— 3 пушки 2С5 "Гиацинт-С";

— РСЗО БМ-21 "Град";

— БПЛА "Supercam-S350";

Также была уничтожена автомобильная техника захватчиков и два склада их боеприпасов.

Потери врага убитыми и ранеными в этом направлении составили больше роты в сутки, добавил генерал.

СПРАВКА. ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства. В отличие от иранского дрона-камикадзе Shahed-136 (русские называют его "Герань-2"), который предназначен для уничтожения наземных целей, ZALA используется кафирами для разведки и корректировки огня артиллерии.



ЗРК ТОР-М1 предназначен для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых дивизий во всех видах боевых действий и районах сосредоточения. Характеристики этого ЗРК позволяют уничтожать почти все виды воздушных целей, кроме баллистических. Может одновременно отслеживать 48 целей на расстоянии до 27 км. Зона уничтожения цели по высоте – 6 км, по дальности – 12 км.

3 марта 2023 г. военные нацгвардии уничтожили ЗРК ТОР-М1 на одном из направлений.

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Мілана Головань

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