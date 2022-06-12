UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Унижать или не унижать. В Чехии говорят – Макрон "не очень разбирается", Путину все равно

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 15:03
Унижать или не унижать. В Чехии говорят – Макрон
Ян Липавский (Фото EPA)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который призывал "не унижать Россию". Липавский считает, что российскому диктатору Владимиру Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе. Об этом он сказал в эфире чешского телевидения, передают Ceske Noviny.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщает чешское издание, Липавский отверг заявление Макрона в начале июня о том, что "Россию во главе с Путиным нельзя унижать". 

"Россия – агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни неунижение. Макрон, наверное, не очень разбирается в вопросе - Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", – заявил чешский министр. 

Также он ответил на попытки некоторых западноевропейских политиков "договориться" о прекращении боевых действий в Украине, даже ценой ее территориальных уступок России.

Глава МИД Чехии заявил, что нельзя допустить, чтобы Украина превратилась в Чехословакию 1938 года, когда по решению властей часть территории была потеряна в пользу нацистской Германии. 

"Дипломатические переговоры должны вести в первую очередь сами украинцы. Мы должны держать украинцев в игре", – добавил министр. 

Читайте также: Посол Британии: Время обсуждать, как не унижать Путина, давно прошло. Унижение уже есть

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД владимир путин чехия эмманюэль макрон унижение Ян Липавский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 