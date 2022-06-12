Унижать или не унижать. В Чехии говорят – Макрон "не очень разбирается", Путину все равно

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который призывал "не унижать Россию". Липавский считает, что российскому диктатору Владимиру Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе. Об этом он сказал в эфире чешского телевидения, передают Ceske Noviny.

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Как сообщает чешское издание, Липавский отверг заявление Макрона в начале июня о том, что "Россию во главе с Путиным нельзя унижать".

"Россия – агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни неунижение. Макрон, наверное, не очень разбирается в вопросе - Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", – заявил чешский министр.

Также он ответил на попытки некоторых западноевропейских политиков "договориться" о прекращении боевых действий в Украине, даже ценой ее территориальных уступок России.

Глава МИД Чехии заявил, что нельзя допустить, чтобы Украина превратилась в Чехословакию 1938 года, когда по решению властей часть территории была потеряна в пользу нацистской Германии.

"Дипломатические переговоры должны вести в первую очередь сами украинцы. Мы должны держать украинцев в игре", – добавил министр.

4 июня Макрон заявил, что считает крайне важным, чтобы Россия не была "унижена", когда боевые действия в Украине прекратятся.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на призывы Макрона: заявил, что не совсем понимает, что такое "унижение России", и напомнил, что войска РФ восемь лет убивают украинцев.

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Оксана Житнюк

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