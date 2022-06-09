Посол Британии: Время обсуждать, как не унижать Путина, давно прошло. Унижение уже есть

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает неуместными обсуждения того, как "не унижать Россию", так как это ужение уже есть, и российскому диктатору Владимиру Путину стоит самому решать, как к этому относиться. Об этом она сказала в интервью НВ.

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Журналист спросил Симмонс о ее отношении к заявлениям президент Франции Эмманюэля Макрона, который "постоянно просит не унижать Россию".

"На мой взгляд, время обсуждать, как не унижать президента Путина, давно прошло. Полагаю, что унижение уже есть и президент Путин сам должен решить, как ему к этому относиться. Это не изменит позиции тех стран, которые поддерживают Украину. Поэтому, считаю, что такие заявления не особенно резонны", – сказала посол.

Комментируя "предложения" некоторых западных политиков "уступить" России какие-то территории ради окончания войны, Симмонс заявила, что только украинскому народу и власти предстоит решать, на каких условиях завершать войну.

"Президент Украины четко дал понять, что он не пойдет на уступки - ни в том, что касается территорий, ни в чем другом. Если это его позиция, наша работа как страны-союзника заключается в том, чтобы поддержать эту позицию. Мне кажется, что ни о каких уступках сейчас говорить не ко времени", – заявила посол.

4 июня Макрон заявил, что считает крайне важным, чтобы Россия не была "унижена", когда боевые действия в Украине прекратятся.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на призывы Макрона: заявил, что не совсем понимает, что такое "унижение России", и напомнил, что войска РФ восемь лет убивают украинцев.

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Оксана Житнюк

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