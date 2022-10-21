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Уоллес не будет бороться за пост премьера Британии. Сказал, что "склоняется" к Джонсону

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 16:02
Уоллес не будет бороться за пост премьера Британии. Сказал, что
Бен Уоллес (фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии после отставки Лиз Трасс с должности премьер-министра. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, поскольку партия начинает процесс выборов нового лидера, он официально заявляет, что не позволит выдвигать себя в качестве кандидата. 

"Я имею честь быть министром обороны Великобритании, и нынешняя угроза требует стабильности на этом посту", – написал Уоллес.

Он отметил, что будет добиваться от всех кандидатов на пост лидера консерваторов признания того, что экономическая безопасность Британии невозможна без национальной безопасности.

"Это требует реальных вложений в наши вооруженные силы и спецслужбы", – резюмировал он.

В эфире Sky News Уоллес сказал, что в данный момент "склоняется" к кандидатуре экс-премьера Бориса Джонсона, который покинул пост в начале сентября.  Он добавил, что партия должна сосредоточиться на том, "кто принесет единство, и кто сможет победить на следующих выборах".

Читайте также: Выборы премьера Британии. Джонсон спешит домой с отдыха на Карибах – The Telegraph 

Дмитро Гриниченко
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Консервативная партия Великобритания Борис Джонсон Бен Уоллес
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