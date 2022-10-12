Уоллес: Сверхдержавы и раньше проигрывали войны, но Россия – не сверхдержава

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес верит в победу Украины в войне с Россией и подчеркнул, что сверхдержавы и ранее проигрывали войны, однако РФ – не сверхдержава. Об этом он сказал в интервью Evening Standard.

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На вопрос, как, по его мнению, закончится война, Уоллес ответил: "Я не знаю. Я имею в виду, что сверхдержавы и раньше проигрывали войны: Советский Союз – в Афганистане, США – во Вьетнаме. Нередко великие державы вынуждены мириться с поражением в соседней стране или в другой стране, в которой они воевали".

При этом он добавил, что РФ – не сверхдержава, как выяснилось, и это ключевое.

"Отчасти это похоже на то, что вы верили своей собственной рекламе и полагали, что вы непобедимы, а это не так", – сказал Уоллес.

Глава Минобороны Британии считает, что силы российского диктатора Владимира Путина проигрывают в Украине из-за своего военного потенциала и ошибочных "стратегических предположений" руководства РФ.

"На каждом шагу люди недооценивали Украину и переоценивали Россию. Но у него есть миллионы людей, которых он может засунуть в мясорубку без каких-либо правил, без учета человеческих жизней", – сказал министр обороны Британии.

Он добавил, что если Путину удастся таким образом победить, это пошлет всему миру сигнал о том, что именно так выигрываются войны, чего международное сообщество не может принять.

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Оксана Житнюк

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