Уоллес: ВСУ успешно контрнаступают, а РФ потеряла 80 000 убитыми, ранеными и дезертирами

Украина добилась значительных успехов в контрнаступлении на юге, а российская армия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей и потеряла более 80 000 убитыми, ранеными, пленными и дезертирами. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая перед британскими депутатами, передает Express.

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"Россия продолжает терять значительное количество техники и личного состава. По оценкам, на сегодняшний день погибло более 25 000 российских солдат, а всего, если учитывать убитых, захваченных в плен и зарегистрированных десятков тысяч дезертиров, это более 80 000 убитых, раненых и других категорий", – сказал британский министр обороны.

Он прогнозирует, что такие потери окажут долгосрочное влияние на российскую армию и ее будущую боеспособность.

Уоллес подчеркнул, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей, и сейчас идет 194-й день "того, что в целом должно было стать месячной кампанией".

Что касается контрнаступления Украины на юге, Уоллес заявил, что Украина нанесла серьезный ущерб ряду речных переправ с целью ограничить логистическую поддержку России.

"На сегодняшний день украинская армия вступает в бой с российскими войсками, реализуя как артиллерийские, так и наземные операции. Они добиваются реальных успехов, но понятно, как мы видели в других местах этого конфликта, бои близкие и тяжелые, и Украина несет потери, связанные с атакующими силами", – сказал глава Минобороны Британии.

Вчера Зеленский сообщил, что украинские силы освободили один населенный пункт на Донбассе и два – на юге.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 5 сентября потери российских оккупантов на войне против Украины достигли 49 800 убитыми.

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Оксана Житнюк

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