УП написала, что Банковая влияла на редполитику госканала "Дом". У Зеленского отрицают

Офис президента якобы давал разнарядки государственному телеканалу "Дом", как подавать новости, написала Украинская правда со ссылкой на трех неназванных экс-сотрудников канала. Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net сказал, что такого никогда не было.

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Собеседники издания утверждают, что ответственная за новости канала "Дом" Ксения Герасименко передавала указания о написании новостей от ОП и ругала сотрудников, если они "перемогу не подали как перемогу".

Также собеседники издания говорят, что указания передавал и Максим Кречетов, который год проработал на канале "Дом" креативным редактором, а раньше трудился в директорате информполитики ОП. Кречетов в комментарии УП сказал, что часто посещал Банковую, чтобы "узнать государственную позицию по тем или иным вопросам". Он также заверил, что "ни одного дня не занимался" нарушением журналистских стандартов.

Источники УП же утверждают, что часть указаний были письменными: называть фронт "линией разграничения", боевиков – "незаконными вооруженными формированиями", не использовать слова "война", "враг", "конфликт".

Кроме того, сотрудники канала якобы должны были постоянно упоминать президента Владимира Зеленского, ОП, программу Большое строительство, кредиты 5-7-9% и хорошо отзываться об Алексее Резникове, который на тот момент был министром реинтеграции, говорится в публикации УП. Также нельзя было упоминать пятого президента Петра Порошенко, говорит один из собеседников издания.

Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что ОП "не только не вмешивался в такую редакционную коммуникацию на телеканале "Дом", но и узнал о ее существовании впервые из публикации УП".

Он отметил, что публикация УП основана на неназванных источниках, а анонимный источник "может предложить любой фейк к обсуждению и не нести за это никакой ответственности".

По его мнению, в этой публикации рассказывается, "как на каких-то уровнях внутри канала искали каки-то формулы освещения тех или иных событий".

"Это разве плохо? Менеджмент и редакции не могут самостоятельно определять свои стратегии? Тем более если реинтеграция в целом – одна из ключевых тем для государства и государственных институтов?" – сказал Подоляк.

СПРАВКА. Госканал "Дом" был запущен 2 марта 2020 года для вещания на временно оккупированные территории. Детальнее о канале читайте в LIGA.net. . Госканал "Дом" был запущен 2 марта 2020 года для вещания на временно оккупированные территории. Детальнее о канале читайте в разборе

20 октября ведущие ток-шоу на UA:Суспільне обвинили Офис президента в давлении и ультиматумах. По их словам, представители Банковой контролируют присутствие депутатов Слуги народа на эфирах.

Подоляк в ответ обвинил в заангажированности сотрудников Общественного вещателя. Сам Зеленский назвал ситуацию "хайпом" и заявил, что ОП никак не влияет на решение нардепов участвовать в ток-шоу.

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Марк Сировой

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