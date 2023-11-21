УП писала, что МО может уволить Тарнавского и Наева. Умеров прокомментировал

Министр обороны Рустем Умеров на брифинге с немецким коллегой Борисом Писториусом заявил, что ведомство не принимало решения об увольнении военных командующих. Таким образом, он прокомментировал информацию УП относительно возможных планов Минобороны сменить командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяну Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

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"Должен сказать, что решение пока не принято. Но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы открыто будем всегда коммуницировать это", – сказал Умеров.

13 ноября журналисты УП со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве писали, что Умеров якобы будет подавать на увольнение Остащенко, Тарнавского и Наева.

19 ноября по представлению министра обороны президент Зеленский уволил Остащенко с должности командующего Медсил ВСУ. На ее место назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

На увольнении Остащенко публично настаивали парамедики и волонтеры, занимающиеся медобеспечением войск. Ее критиковали за отсутствие закупок в этом году аптечек, а также за отсутствие стандартов требований качества к украинской тактической аптечке и турникетам.

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