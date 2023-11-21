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УП писала, що МО може звільнити Тарнавського й Наєва. Умєров прокоментував

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21.11.2023, 18:47
УП писала, що МО може звільнити Тарнавського й Наєва. Умєров прокоментував - Фото
Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу з німецьким колегою Борисом Пісторіусом заявив, що відомство не ухвалювало рішення про звільнення військових командувачів. Таким чином він прокоментував інформацію УП щодо ймовірних планів Міноборони змінити командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського й командувача Обʼєднаних сил Збройних Сил України Сергія Наєва.

"Маю сказати, що рішення поки що не ухвалено. Але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати це", – сказав Умєров.

13 листопада журналісти УП з посиланням на джерела у військово-політичному керівництві писали, що Умєров нібито подаватиме на звільнення Остащенко, Тарнавського й Наєва. 

19 листопада за поданням міністра оборони президент Зеленський звільнив Остащенко з посади командувачки Медсил ЗСУ. На її місце призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

  • На звільненні Остащенко публічно наполягали парамедики й волонтери, які займаються медзабезпеченням військ. Її критикували за відсутність закупівель у цьому році аптечок, а також за відсутність стандартів вимог якості до української тактичної аптечки й до турнікетів.

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Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійназвільненнятетяна остащенкоСергій НаєвРустем УмєровОлександр Тарнавський
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