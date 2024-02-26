УПЦ Киевского патриархата лишила своей награды бойца ВСУ. Он открытый гей
Украинская православная церковь Киевского патриархата аннулировала награду для бойца 72 отдельной механизированной бригады Виктора Пилипенко, который является открытым геем. Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ КП.
В сообщении сказано, что 8 февраля глава УПЦ КП патриарх Филарет вручил медали за "Жертвенность и любовь к Украине" всем бойцам медицинского пункта 1 механизированного батальона 72 ОМБр.
Филарет вручил медали командиру медпункта Юрию Литвиненко, который приехал с Донбасс. Среди награжденных был Виктор Пилипенко, который разместил в своих социальных сетях информацию о том, что Филарет вручил ему награду как открытому гею и он якобы изменил позицию насчет ЛГБТ.
В УПЦ КП опровергли это и заявили, что Пилипенко получил награду не как ЛГБТ-активист, а как военнослужащий, а патриарх не знал о его ориентации.
Таким образом, церковь аннулировала награду для Пилипенко, но поблагодарила его за защиту страны.
- В 2022 году посольство РФ грозило швейцарской газете судом за публикацию ЛГБТ-мема с диктатором Путиным.
- Законопроект о гражданских партнерствах зарегистрировали в Верховной Раде в марте 2023 года.
- Регистрируемое партнерство является альтернативой для тех пар, которые не могут или не желают вступать в брак. В начале апреля законопроект поддержал комитет молодежи и спорта.
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