УПЦ Киевского патриархата лишила своей награды бойца ВСУ. Он открытый гей

В церкви заявили, что Филарет не вручал награду бойцу лично и не знал о его ориентации

Патриарх Филарет (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинская православная церковь Киевского патриархата аннулировала награду для бойца 72 отдельной механизированной бригады Виктора Пилипенко, который является открытым геем. Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ КП.

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В сообщении сказано, что 8 февраля глава УПЦ КП патриарх Филарет вручил медали за "Жертвенность и любовь к Украине" всем бойцам медицинского пункта 1 механизированного батальона 72 ОМБр.

Филарет вручил медали командиру медпункта Юрию Литвиненко, который приехал с Донбасс. Среди награжденных был Виктор Пилипенко, который разместил в своих социальных сетях информацию о том, что Филарет вручил ему награду как открытому гею и он якобы изменил позицию насчет ЛГБТ.

В УПЦ КП опровергли это и заявили, что Пилипенко получил награду не как ЛГБТ-активист, а как военнослужащий, а патриарх не знал о его ориентации.

Таким образом, церковь аннулировала награду для Пилипенко, но поблагодарила его за защиту страны.

В 2022 году посольство РФ грозило швейцарской газете судом за публикацию ЛГБТ-мема с диктатором Путиным.

Законопроект о гражданских партнерствах зарегистрировали в Верховной Раде в марте 2023 года.

Регистрируемое партнерство является альтернативой для тех пар, которые не могут или не желают вступать в брак. В начале апреля законопроект поддержал комитет молодежи и спорта.

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