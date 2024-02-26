УПЦ Киевского патриархата лишила своей награды бойца ВСУ. Он открытый гей
Патриарх Филарет (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинская православная церковь Киевского патриархата аннулировала награду для бойца 72 отдельной механизированной бригады Виктора Пилипенко, который является открытым геем. Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ КП. 

В сообщении сказано, что 8 февраля глава УПЦ КП патриарх Филарет вручил медали за "Жертвенность и любовь к Украине" всем бойцам медицинского пункта 1 механизированного батальона 72 ОМБр. 

Филарет вручил медали командиру медпункта Юрию Литвиненко, который приехал с Донбасс. Среди награжденных был Виктор Пилипенко, который разместил в своих социальных сетях информацию о том, что Филарет вручил ему награду как открытому гею и он якобы изменил позицию насчет ЛГБТ.

В УПЦ КП опровергли это и заявили, что Пилипенко получил награду не как ЛГБТ-активист, а как военнослужащий, а патриарх не знал о его ориентации. 

Таким образом, церковь аннулировала награду для Пилипенко, но поблагодарила его за защиту страны. 

  • В 2022 году посольство РФ грозило швейцарской газете судом за публикацию ЛГБТ-мема с диктатором Путиным.
  • Законопроект о гражданских партнерствах зарегистрировали в Верховной Раде в марте 2023 года.
  • Регистрируемое партнерство является альтернативой для тех пар, которые не могут или не желают вступать в брак. В начале апреля законопроект поддержал комитет молодежи и спорта.

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