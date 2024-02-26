УПЦ Київського патріархату позбавила своєї нагороди бійця ЗСУ. Він відкритий гей

У церкві заявили, що Філарет не вручав нагороду бійцю особисто і не знав про його орієнтацію

Патріарх Філарет (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Українська православна церква Київського патріархату анулювала нагороду для бійця 72 окремої механізованої бригади Віктора Пилипенка, який є відкритим геєм. Про це повідомили у пресслужбі УПЦ КП.

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У повідомленні сказано, що 8 лютого голова УПЦ КП патріарх Філарет вручив медалі за "Жертовність та любов до України" всім бійцям медичного пункту 1 механізованого батальйону 72 ОМБр.

Філарет вручив медалі командиру медпункту Юрію Литвиненку, який приїхав із Донбасу. Серед нагороджених був Віктор Пилипенко, який розмістив у своїх соціальних мережах інформацію про те, що Філарет вручив йому нагороду як відкритому гею і він нібито змінив позицію щодо ЛГБТ.

В УПЦ КП спростували це та заявили, що Пилипенко отримав нагороду не як ЛГБТ-активіст, а як військовослужбовець, а патріарх не знав про його орієнтацію.

Таким чином, церква анулювала нагороду для Пилипенка, але подякувала йому за захист країни.

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