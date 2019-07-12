УПЦ КП просит запретить другим церквям пользоваться ее храмами

Фото: pixabay.com

УПЦ КП просит суд запретить Киевсовету и Киевской горадминистрации передавать в пользование другим лицам недвижимость, которой сейчас пользуется церковь. Такое ходатайство поступило в Окружной административный суд.

Речь, в частности, идет о зданиях Михайловского Златоверхого монастыря и церкви Успения Богородицы Пирогощей.

Также УПЦ КП просит суд запретить субъектам госрегистрации юрлиц проводить ряд действий, касающихся Единого госреестра: например, отменять регистрацию "Киевской патриахии Украинской православной церкви Киевского патриархата" и других религиозных организаций, относящихся к УПЦ КП.

Суд сейчас выясняет, есть ли правовые основания для обеспечения иска.

Ранее глава УПЦ КП патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам Россия 24 и выступил против томоса и Православной церкви Украины. В ПЦУ считают, что, пользуясь болезнью патриарха, Москва унижает и уничтожает его, а он не способен понять этого. Архиепископ Евстратий Зоря призвал молиться за здоровье Филарета.

24 июня Синод Православной церкви Украины постановил передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП (под руководством Филарета), в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию.