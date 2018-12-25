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25.12.2018, 11:20

УПЦ МП подаст в суд из-за принятого закона о переименовании

УПЦ МП подаст в суд из-за принятого закона о переименовании - Фото
Александр Бахов (фото - news.church.ua)

В УПЦ МП считают, что произошло "нарушение конституционных норм и принципов"

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Украинская православная церковь Московского патриархата обратится в Конституционный суд из-за закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России. Об этом заявил председатель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, сообщает информационный портал церкви.

Он сообщил, что УПЦ МП уже направило обращение к президенту Украины, чтобы он использовал право вето, однако, он "этим правом не воспользовался". Поэтому представители церкви обратятся в суд, поскольку, по их мнению, произошло "нарушение конституционных норм и принципов".

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Бахов уточнил, что закон №5309 в своем тексте "не содержит упоминания об Украинской православной церкви и не имеет конкретных формулировок о том, кто и как должен называться". Кроме того, утверждает он, "такое религиозное формирование, как Православная церковь Украины в Украине сегодня не зарегистрировано, то есть, не существует", а закон приняли сейчас, потому что, считает он, "УПЦ – большой конкурент для нового религиозного объединения".

20 декабря Рада приняла закон о том, что Российская церковь в Украине больше не может называться Украинской и священники этой церкви не имеют права появляться в воинских частях. 

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Теги: конституционный суд, украинская церковь, упц мп, церковь
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