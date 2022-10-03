"Урожайный" день на сбитые дроны, минус вертолет и самолет россиян – сводка потерь врага

На 3 октября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 60 430 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя еще 320 солдат врага, три танка, сбили 11 дронов оперативно-тактического уровня, самолет и вертолет, а также сожгли 15 единиц автотехники, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 3 октября включительно:

личного состава — около 60 430 человек (+320 за прошедшие сутки);

танков — 2380 единиц (+3);

боевых бронированных машин — 4991 (+16);

артиллерийских систем — 1405 (-);

РСЗО — 338 (+1);

средств ПВО — 176 (-);

самолетов — 265 (+1);

вертолетов — 228 (+1);

автотехники и автоцистерн — 3811 (+15);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1026 (+11);

спецтехники — ​​131 (-);

крылатых ракет — 246 (-).

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Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Утром 21 сентября Кремль объявил о мобилизации в России. Агрессор собирается бросить против Украины от сотен тысяч до миллиона и больше новых солдат.

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Євген Пилипенко

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