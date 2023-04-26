Уровень воды в Днепре в Киеве поднимается второй день – КГВА

После недельного спада уровня воды Днепра в Киеве два дня подряд фиксируется рост. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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По состоянию на 09:30 26 марта уровень воды в реке Днепр в Киеве возле моста Метро составляет 9300 см – это на 6 см больше вчерашнего показателя.

Как отмечается, после недельного спада уровня воды два дня подряд фиксируется рост, но аварийные подтопления в Киеве не зафиксированы.

Уровень опасности гидрологических явлений – первый (желтый), сохраняется затопление поймы слоем около 35 см.

Остаются подтопленными пойменные территории – в парке "Муромец", в Гидропарке, на Трухановом острове, в Галерном заливе, Корчеватом, на частных участках в районе Осокорков.

Подчеркивается, что промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.

23 апреля сообщалось, что пик половодья в Киеве прошел: за четыре дня вода упала почти на полметра.

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Наталія Медведєва

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