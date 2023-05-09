Урсула фон дер Ляйен рассказала, как ЕС помогает Украине с боеприпасами
По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз реализует снабжение Украины боеприпасами тремя путями. Об этом она сообщила на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.
Помощь в обеспечении потребностей Украины в боеприпасах европейская чиновница назвала "приоритетной".
Фон дер Ляйен отметила, что ЕС работает над этим по трем направлениям.
По ее словам, самым быстрым путем является немедленная передача боеприпасов из запасов стран-членов ЕС. "Мы выделили 1 млрд евро для этого, и это работает – значительные запасы боеприпасов уже переданы или находятся на пути в Украину. Но срочно нужно сделать еще больше", – сказала она.
Второй путь – выделение 1 млрд евро на закупку 155-мм и 152-мм боеприпасов для Украины.
Третий путь – это увеличение и ускорение собственного производства боеприпасов странами-членами ЕС.
- 8 марта 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.
- 20 марта ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.
- 3 мая Еврокомиссия одобрила предложение о срочном наращивании производства боеприпасов в Европе.
Читайте также: Боеприпасы для Украины: Европа резко ускоряет военное производство – фон дер Ляйен
Комментарии