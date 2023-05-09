Урсула фон дер Ляйен рассказала, как ЕС помогает Украине с боеприпасами

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз реализует снабжение Украины боеприпасами тремя путями. Об этом она сообщила на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

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Помощь в обеспечении потребностей Украины в боеприпасах европейская чиновница назвала "приоритетной".

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС работает над этим по трем направлениям.

По ее словам, самым быстрым путем является немедленная передача боеприпасов из запасов стран-членов ЕС. "Мы выделили 1 млрд евро для этого, и это работает – значительные запасы боеприпасов уже переданы или находятся на пути в Украину. Но срочно нужно сделать еще больше", – сказала она.

Второй путь – выделение 1 млрд евро на закупку 155-мм и 152-мм боеприпасов для Украины.

Третий путь – это увеличение и ускорение собственного производства боеприпасов странами-членами ЕС.

8 марта 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

20 марта ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.

3 мая Еврокомиссия одобрила предложение о срочном наращивании производства боеприпасов в Европе.

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Вадим Ребрина

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