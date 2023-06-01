Условия окончания войны установит специальній саммит, его дата на согласовании – Зеленский

Дата саммита, на котором должны быть выработаны условия окончания войны, пока не определена, поскольку Украина хотела бы собрать на нем как можно больше стран-участниц. Об этом сказал журналистам в Молдове президент Владимир Зеленский, сообщает Reuters.

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Зеленский пояснил, что Украина пока не определилась с датой саммита, на котором будут установлены условия для окончания войны, потому что продолжается работа над тем, чтобы собрать на него как можно больше участников.

"Мы организуем саммит, но мы хотим привлечь как можно больше стран, поэтому пока не назвали дату", – сказал президент представителям медиа на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Молдове.

Агентство напоминает, что проект такого саммита существует уже несколько месяцев, его существенным элементом будет привлечение к участию в нем стран, которые не являются союзниками Украины. Участие России не предполагается.

На майской встрече G7 в Хиросиме Зеленский изложил план по прекращению российского вторжения и предварительно предложил провести глобальный саммит с этой повесткой в июле. В качестве места его проведения предлагались страны Северной Европы, в частности, Дания заявила, что согласна провести его у себя. Источник Reuterts в дипломатических кругах также сообщил, что рассматривался вариант провести его в Вильнюсе перед встречей глав стран НАТО, которая намечена на 10-11 июля.

Ранее Зеленский сказал, что вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся, надежды на вступление все более отодвигаются, и это вызывает разочарование не только у солдат, которые борются за свободу, но и у всего народа Украины.

Саммит Европейского политического сообщества начался 1 июня в замке Mimi в селе Бульбоака Новоаненского района, в 35 км от Кишинева. В нем принимают участие около 50 президентов, премьеров и топ-чиновников.

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