Умови закінчення війни встановить спеціальний саміт, його дата на погодженні – Зеленський

Дата саміту, на якому мають бути розроблені умови закінчення війни, поки що не визначена, оскільки Україна хотіла б зібрати на ньому якнайбільше країн-учасниць. Про це сказав журналістам у Молдові президент Володимир Зеленський, повідомляє Reuters.

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Зеленський пояснив, що Україна поки що не визначилася з датою саміту, на якому будуть встановлені умови для закінчення війни, бо триває робота над тим, щоб зібрати на нього якнайбільше учасників.

"Ми організуємо саміт, але ми хочемо залучити якнайбільше країн, тому поки не назвали дату", – сказав президент представникам медіа на зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти у Молдові.

Агентство нагадує, що проєкт такого саміту існує вже кілька місяців, його суттєвим елементом буде залучення до участі у ньому країн, які не є союзниками України. Участь Росії не передбачається.

На травневій зустрічі G7 у Хіросімі Зеленський виклав план щодо закінчення російського вторгнення та попередньо запропонував провести глобальний саміт за цим планом у липні. Як місце його проведення пропонувалися країни Північної Європи, зокрема Данія заявила, що згодна провести його у себе. Джерело Reuterts у дипломатичних колах також повідомило, що розглядався варіант провести його у Вільнюсі перед зустріччю глав країн НАТО, яку заплановано на 10-11 липня.

Раніше Зеленський сказав, що питання про ухвалення України в НАТО надто затягнулося, надії на вступ все більше відсуваються, і це викликає розчарування не лише солдатів, які борються за свободу, але й всього народу України.

Саміт Європейського політичного співтовариства розпочався 1 червня у замку Mimi у селі Бульбоака Новоаненського району, за 35 км від Кишинева. У ньому беруть участь близько 50 президентів, прем'єрів та топчиновників.

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