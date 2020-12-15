Успеть до конца года. Что сегодня рассмотрит Верховная Рада – повестка
Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада планирует принять бюджет на 2021 год, продлить действие закона об особом статусе Донбасса и восстановить полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции. Повестка парламента опубликована на официальном сайте.
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В повестку Рады на сегодня вошли:
– бюджет на 2021 год;
– продление на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса);
– законопроекты о возобновлении работы НАПК;
– законопроект об электронной коммуникации;
– снятие возрастных ограничений для работы на госслужбе;
– законопроект о кандидатском резерве госслужбы;
– изменения регламента Рады в части опубликования ее решений;
В первом чтении парламент рассмотрит:
– законопроект о независимости Нацсовета по телевидению и радио;
– изменения в законодательстве о поэтапном введении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;
– усиление ответственности в сфере защиты экосистем от пожаров.
Также Рада рассмотрит проекты постановлений о памятных датах и юбилеях в 2021 году и создании временной следственной комиссии по убыточности предприятий угольной промышленности.
- 8 декабря законопроекты о восстановлении работы НАПК были внесены в Раду.
- Вчера, 15 декабря, профильный комитет поддержал проект бюджета на 2021 год.
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