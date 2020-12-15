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Успеть до конца года. Что сегодня рассмотрит Верховная Рада – повестка

15.12.2020, 08:49
Успеть до конца года. Что сегодня рассмотрит Верховная Рада – повестка - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада планирует принять бюджет на 2021 год, продлить действие закона об особом статусе Донбасса и восстановить полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции. Повестка парламента опубликована на официальном сайте.

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В повестку Рады на сегодня вошли:

– бюджет на 2021 год;

– продление на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса);

– законопроекты о возобновлении работы НАПК;

– законопроект об электронной коммуникации;

– снятие возрастных ограничений для работы на госслужбе;

– законопроект о кандидатском резерве госслужбы;

– изменения регламента Рады в части опубликования ее решений;

В первом чтении парламент рассмотрит:

– законопроект о независимости Нацсовета по телевидению и радио;

– изменения в законодательстве о поэтапном введении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;

– усиление ответственности в сфере защиты экосистем от пожаров.

Также Рада рассмотрит проекты постановлений о памятных датах и юбилеях в 2021 году и создании временной следственной комиссии по убыточности предприятий угольной промышленности.

Денис Юдин
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