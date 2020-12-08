Кризис с декларированием. В Раду внесли законопроекты, которые восстановят работу НАПК

В Верховную Раду внесены законопроекты, которые должны возобновить работу Национального агентства по предотвращению коррупции. Об этом сообщила нардеп из Слуги народа и представительница Рады в КСУ Ольга Совгиря.

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Законопроекты внесены в парламент рабочей группой по урегулированию конституционного кризиса, который возник после решения КСУ отменить ряд положений антикоррупционной реформы.

Законопроект №4470 восстанавливает действие норм закона о предотвращении коррупции в той редакции, которая была до решения КСУ, с некоторыми отличиями:

– теперь Высший совет правосудия и Сборы судей КСУ смогут направлять в НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении в деятельности НАПК нарушений независимости судей и судей КСУ;

– НАПК должно разработать порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей и судей КСУ в течение месяца после вступления закона в силу. В течение еще месяца ВСП и КСУ должны согласовать порядок проверки, в противном случае проверки судей и судей КСУ будут проводиться на общих основаниях.

Законопроект №4471 меняет порядок вручения судьям протокола об административном правонарушении. Теперь такой протокол будет составляться либо главой НАПК, либо его заместителями, и отправляться судье исключительно по почте с одновременным уведомлением ВСП или главы КСУ. Направить протокол в суд НАПК сможет только после того, как судья подпишет протокол с пояснениями или опровержениями или после истечения положенного на это срока.

По словам Совгири, такой порядок вручения протоколов исключит возможность злоупотреблений или давления на судей.

Денис Юдин

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