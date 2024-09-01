Утром дроны долетели до НПЗ в Москве – видео пожара

Московский НПЗ (Фото: Википедия/A. Savin)

Российские пропагандисты пишут, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин говорит, что попаданий якобы не произошло, однако россияне публикуют видео, утверждающие обратное.

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В течение ночи московские власти заявляли, что в Подмосковье было сбито по меньшей мере пять дронов, летевших на российскую столицу.

Утром 1 сентября Собянин сообщил, что беспилотникам все же удалось пробиться в Москву. Один из БпЛА, по его словам, был сбит в районе местного НПЗ.

"Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет", – утверждает он.

В то же время ресурсы, связанные с силовиками страны-агрессора, это отрицают и публикуют видео пожары на московском НПЗ.

26 августа 2024 года россияне во время массированной атаки выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".

Еще до завершения тревоги в Украине из-за ракетных обстрелов ввели экстренные отключения света без графиков.

Целью очередной массированной атаки РФ по Украине были объекты энергетики, пострадавшие 15 областей.

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