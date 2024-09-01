Вранці дрони долетіли до НПЗ у Москві – відео пожежі

Московський НПЗ (Фото: Вікіпедія/A. Savin)

Російські пропагандисти пишуть, що безпілотники атакували нафтопереробний завод у Москві. Мер столиці Сергій Собянін каже, що влучань нібито не відбулося, проте росіяни публікують відео, що стверджують зворотне.

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Протягом ночі московська влада заявляла, що у Підмосков'ї було збито щонайменше п'ять дронів, які летіли на російську столицю.

Вранці 1 вересня Собянін повідомив, що безпілотникам все ж удалося пробитися до Москви. Один з БпЛА, за його словами, збили в районі місцевого НПЗ.

"Збили безпілотник у районі МНПЗ. Пошкоджень і постраждалих немає, загрози роботі МНПЗ немає", – стверджує він.

Водночас ресурси, пов'язані з силовиками країни-агресорки, це заперечують і публікують відео пожежі на московському НПЗ.

26 серпня 2024 року росіяни під час масованої атаки випустили по Україні понад сотню ракет різних типів і близько сотні "шахедів".

Ще до завершення тривоги в Україні через ракетний обстріл ввели екстрені відключення світла без графіків.

Ціллю чергової масованої атаки РФ по Україні були об'єкти енергетики, постраждали 15 областей.

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