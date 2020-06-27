Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Уволенного Зеленским главу Кировоградской ОГА арестовали на два месяца

Уволенного Зеленским главу Кировоградской ОГА арестовали на два месяца - Фото
Андрей Балонь (Фото - khoda.gov.ua)
27.06.2020, 10:35

Уже бывшего главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня подозревают в получении взятки

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения уже уволенному главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню и должностному лицу этой же ОГА. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Суд арестовал Балоня на два месяца с альтернативой внесения залога в размере почти 10 млн гривень, а его пособника также арестовали на два месяца, однако с залогом в 5 млн грн.

  • 8 ноября 2019 г Зеленский назначил Балоня председателем Кировоградской ОГА. Балонь - бывший руководитель следственного управления МВД в Полтавской области, бывший заместитель главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева
  • Позавчера НАБУ совместно с СБУ задержали Балоня и еще одно должностное лицо Кировоградской ОГА во время получения части взятки, общая сумма которой составляет 1,8 млн грн. По данным журналиста Юрия Бутусова, в день задержания Кабмин по обращению Офиса президента принял решение об увольнении Балоня с должности.
  • Вчера президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.
  • Также вчера Балоню сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
сап Андрей Балонь вакс Кировоградская ОГА
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 