Уволенного Зеленским главу Кировоградской ОГА арестовали на два месяца

Андрей Балонь (Фото - khoda.gov.ua)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения уже уволенному главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню и должностному лицу этой же ОГА. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Суд арестовал Балоня на два месяца с альтернативой внесения залога в размере почти 10 млн гривень, а его пособника также арестовали на два месяца, однако с залогом в 5 млн грн.

8 ноября 2019 г Зеленский назначил Балоня председателем Кировоградской ОГА. Балонь - бывший руководитель следственного управления МВД в Полтавской области, бывший заместитель главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева

Позавчера НАБУ совместно с СБУ задержали Балоня и еще одно должностное лицо Кировоградской ОГА во время получения части взятки, общая сумма которой составляет 1,8 млн грн. По данным журналиста Юрия Бутусова, в день задержания Кабмин по обращению Офиса президента принял решение об увольнении Балоня с должности.

Вчера президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.

Также вчера Балоню сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.