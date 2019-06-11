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11.06.2019, 14:19

Уволили судью, которая отпустила Саакашвили из-под ареста

Уволили судью, которая отпустила Саакашвили из-под ареста - Фото
Лариса Цокол (фото - скриншот видео)

Решение об увольнении Ларисы Цокол Высший совет правосудия принял сегодня

Высший совет правосудия 11 июня уволил судью Печерского районного суда Киева Ларису Цокол в связи с подачей заявления по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Высший совет правосудия решил уволить Ларису Цокол с должности судьи Печерского районного суда города Киева", - отмечается в сообщении.

В то же время ВСП принял решение остановить рассмотрение вопроса об увольнении Владимира Скорика с должности судьи Соломенского районного суда Киева.

8 декабря 2017 года полиция задержала экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Политику инкриминировали ч. 2 ст. 256 УК - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что акции Саакашвили в Украине спонсировал беглый олигарх Сергей Курченко из окружения Виктора Януковича с целью захвата власти.

11 декабря Печерский суд Киева отказался отправить Саакашвили под круглосуточный домашний арест, о чем просила прокуратура. Соответствующее решение вынесла судья Цокол.

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.

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Теги: увольнение, судья, михаил саакашвили, всп, лариса цокол
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