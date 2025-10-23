Ректор российского вуза, который учит обходить санкции, попал в 19 пакет санкций ЕС

Ректор ВШЭ попал под ограничения, чтобы получить возможность "поделиться со студентами собственным опытом" обхода санкций, сыронизировали в Брюсселе

Иллюстративное фото: EPA

В новый, 19-й, пакет санкций Европейского Союза вошел Никита Анисимов, ректор российской Высшей школы экономики, которая учит обходить экономические ограничения. Об этом, как передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе, сообщил анонимный чиновник Еврокомиссии.

"Возможно, вы знаете, а может и нет, что российский университет ВШЭ разработал специальную программу по обходу санкций и защите российских акторов от санкций. Поэтому мы решили, что было бы неплохо наложить санкции на ректора университета, чтобы он имел возможность поделиться со студентами собственным опытом", – с юмором рассказал чиновник.

На сайте вуза есть программа по повышению квалификации под названием "Санкционный комплаенс", запланированная на начало 2026-го.

Университет заявляет, что это "практико-ориентированный курс, дающий реальные инструменты для работы в условиях экономических санкций". В частности, ВШЭ обещает научить своих соискателей "эффективно контролировать санкционные риски".

В 2024-м ректор этого вуза заявлял, что университет собирает деньги на разведывательные дроны для российских оккупантов через фонд пропагандиста Владимира Соловьева.