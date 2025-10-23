Ректор російського вишу, який вчить обходити санкції, потрапив у 19 пакет санкцій ЄС

Ректор ВШЕ потрапив під економічні обмеження, щоб отримати можливість "поділитися зі студентами власним досвідом" з обходу санкцій, зіронізували в Єврокомісії

Ілюстративне фото: EPA

До нового, 19-го, пакета санкцій Європейського Союзу увійшов Микита Анісімов, ректор російської Вищої школи економіки, яка навчає обходити економічні обмеження. Про це, як передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі, повідомив анонімний чиновник Єврокомісії.

"Можливо, ви знаєте, а може й ні, що російський університет ВШЕ розробив спеціальну програму з обходу санкцій та захисту російських акторів від санкцій. Тому ми вирішили, що було б непогано накласти санкції на ректора університету, щоб він мав можливість поділитися зі студентами власним досвідом", – з гумором розповів посадовець.

На сайті вишу є програма з підвищення кваліфікації під назвою "Санкційний комплаєнс", запланована на початок 2026-го.

Університет заявляє, що це "практико-орієнтований курс, що дає реальні інструменти для роботи в умовах економічних санкцій". Зокрема, ВШЕ обіцяє навчити своїх здобувачів "ефективно контролювати санкційні ризики".

У 2024-му ректор цього вишу заявляв, що університет збирає гроші на розвідувальні дрони для російських окупантів через фонд пропагандиста Володимира Соловйова.